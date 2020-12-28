28 декабря в 04:05 в ГУ МЧС по Курской области поступило сообщение о возгорании автомобиля «Форд Транзит» в селе Никулино Золотухинского района. На место происшествия выехали пожарные отдельного поста пожарной охраны «Свобода», ПЧ №27 Золотухинского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.Возгорание локализовали в 04:15, ликвидировали полностью - в 04:18. Огонь повредил в автомобиле кузов, салон и моторный отсек.Пожар тушили 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.