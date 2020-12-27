За минувшие сутки в Курской области зарегистрировали 180 новых случаев коронавируса. География их такова: Курск - 92, Железногорск - 37, Рыльск - девять, Щигры и Щигровский район - по пять, Большесолдатский, Медвенский и Черемисиновский - по четыре, Курский, Железногорский районы - по три, Глушковский и Обоянь - по два, Беловский, Дмитриев, Касторенский, Октябрьский, Поныровский, Рыльский, Советский, Суджа, Суджанский, Тимский районы - по одному.Всего в регионе заразились коронавирусом 20 064 человек. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1486 пациентов, на ИВЛ – 144 (9 – инвазивная, 135 – неинвазивная).Количество выздоровевших выросло до 18 198 (+145) человек. На сегодняшний день скончались 290 пациентов, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.