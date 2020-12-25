Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» подготовила Национальный экологический рейтинг регионов Российской Федерации по итогам осени 2020 года.Курская область заняла в нем пятое место среди 85 регионов, поднявшись на одну позицию вверх (ранее занимала шестое место).- В основу расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах. В ходе исследования анализировались такие показатели, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, а также уровень ответственности власти, активности общественных организаций. Учитывались и мероприятия по улучшению экологической ситуации в регионах, - рассказали в администрации Курской области.-. Повлияло на рейтинг и внимательное отношение граждан к окружающей среде, воспитание экологической культуры здорового и безопасного уровня жизни, - отметил председатель комитета природных ресурсов области Константин Поляков.