СК завел уголовное дело против 43-летнего жителя Советского района. Его подозревают в убийстве.По версии следствия днем 21 декабря пьяный мужчина и его 61-летняя сожительница поссорились. ЧП произошло в ее доме в селе Грязное Советского района Курской области во время застолья.Мужчина несколько раз ударил женщину ножом в шею, от чего она умерла.Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, добавили в СК.