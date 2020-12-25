Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завел уголовное дело против главы Льгова Курской области. Его подозревают в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения.По версии следствия, глава Льгова Курской области в апреле 2020 года, используя свое служебное положение, отдал незаконное распоряжение обязать директоров трех школ города Льгова заключить через ранее ему знакомого индивидуального предпринимателя фиктивные договоры поставки строительных материалов, а деньги на покупку материалов в сумме 130 000 рублей перечислить на его расчетный счет.После поступления 130 000 рублей из трех школ Льгова на счет индивидуального предпринимателя, эта сумма была обналичена и передана подозреваемому, сказали в СК.Сейчас глава задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.