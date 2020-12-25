Курск готовится к следующему этапу реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2021 году в областном центре планируется отремонтировать 26 объектов общей протяженностью более 31 километров.Основные ремонтные работы пройдут в Железнодорожном, Сеймском и Центральном округах города. В настоящий момент заключены контракты с подрядными организациями.ООО «ДРСУ» приступит к работам на улицах Дзержинского, Менделеева, 3-й Цветковской, Советской, в поселке Аккумулятор, 7-м Промышленном переулке и Силикатном проезде. Протяженность всех объектов – более 8,5 километра.Дорожники ООО «Терра» будут задействованы на улицах Гагарина, Полянской, Серегина, Энергетиков, 2-й Энергетиков, 4-й Энергетиков, Ухтомского, Куйбышева, Каширцева, Парижской Коммуны. Протяженность объектов составит 9,6 километра.Ремонт дорог в областном центре выполнит также ЗАО «Суджанское ДРСУ № 2». Подрядчик приведет в нормативное состояние около 13 километров полотна. Работы пройдут на улицах Верхней Казацкой, Нижней Казацкой, Ломакина, 1-й Пушкарной, 3-й Пушкарной, Межевой, 2-й Орловской, Тракторной, в 3-м Моковском переулке.На реализацию национального проекта выделено более 622 миллионов рублей. В рамках ремонта будут также обустроены тротуары, поврежденные в ходе работ, заменены дорожные знаки и бордюры.