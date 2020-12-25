В 04:48 25 декабря в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Новокасторное Касторенского района.На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №28 Касторенского района, отдельный пост Олымский, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей.По прибытии в 05.01 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 05:06, ликвидировано в 05:11, сообщили в МЧС.В результате пожара огнем уничтожена кровля жилого дома.Пожар тушили 13 человек и шесть единиц техники.Ущерб и причина пожара устанавливаются.