По прогнозу курского гидрометцентра с 25 декабря в Курской области ожидается ухудшение погодных условий, связанное с выпадением сильных осадков в виде мокрого снега, на дорогах гололедица, местами туман и метель. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днем от 3 мороза до 2 градусов тепла. 26 декабря небольшие осадки сохранятся.- Организована работа межведомственного оперативного штаба по контролю за оперативной обстановкой. Аналогичные штабы развернуты в муниципальных образованиях. Общая группировка сил и средств, привлекаемых к ликвидации нештатных ситуаций, составляет более 5400 человек и 1700 единиц техники. В готовности к реагированию – порядка 1100 аварийно-восстановительных бригад, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Курской области в составе 100 человек и 15 единиц техники. Для работы на федеральных автомобильных автодорогах задействованы 278 единиц техники. Оперативной дежурной сменой ЦУКС проводится мониторинг состояния федеральных автомобильных дорог посредством 13 видеокамер, - сообщили в МЧС региона.