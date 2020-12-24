Специалисты провели техническое обслуживание газификатора в городском родильном доме. Устранены и все ранее обозначенные замечания Ростехнадзора, сообщили в администрации региона.Роддом в течение последней недели не принимал новых пациентов. Это было необходимо для того, чтобы разгрузить стационар и провести плановое обслуживание газификатора. С 23 декабря учреждение вернулось к прежнему режиму работы.В городском роддоме развернуто 128 мест под прием больных с COVID-19. Кислород подведен к 92 койкам, 45 из них реанимационные.