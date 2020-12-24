В Тимской ЦРБ открыли стационар для приема больных коронавирусом. Больница готова, перепрофилирован корпус, в котором ранее находились хирургическое и терапевтическое отделения. Организовано 110 коек, в их числе и реанимационные, установлен кислородный газификатор.Помимо мест в Тимской ЦРБ в регионе развернуто 1728 коек, из них 1210 обеспечены кислородом.В Курске продолжаются работы по перепрофилированию еще двух медицинских учреждений.В больнице №1 Курска будет организован стационар для приема пациентов с COVID-19 на 206 мест, в том числе и реанимационных; все они будут обеспечены кислородом. Сюда закупят также новое оборудование, аппараты ИВЛ. Сейчас здесь ведется монтаж кислородного газификатора.Открыть стационар намерены до конца года.В городской больнице №4 перепрофилируют родильное отделение. Будет организовано 153 места и 20 реанимационных коек. Компьютерный томограф в медучреждении есть, закупят еще аппараты ИВЛ.Здесь подготовлена площадка под газификатор, строители завершили работы на двух этажах здания. Ведется капитальный ремонт, будут заменены все коммуникации. Планируется, что медучреждение начнет принимать пациентов в 2021 году.