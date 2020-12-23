На Театральной площади Курска официально стартовали новогодние торжества. Объявить о начале праздничных мероприятий прибыли Дед Мороз и Снегурочка.- 2020-й выдался сложным. Хотелось бы быстрее перевернуть календарь и вступить в Новый год. Особенно этого праздника ждут наши маленькие земляки. Наконец к нам приехал Дед Мороз. Теперь праздничное настроение, которое мы пытаемся создать в последние дни, будет еще ярче, - отметил глава региона.Новогоднему волшебнику доложили, что областной центр к празднику готов. После чего Дед Мороз зажег главную новогоднюю елку города.В этом году Театральная площадь, как никогда раньше, сверкает разноцветными огнями – там установлены светодиодные арт-объекты, работает Губернский каток. Также украшены к празднику улицы и скверы во всех микрорайонах Курска.В новогоднюю ночь рядом с Драмтеатром планируется установить большой экран, на котором будут транслировать новогодние поздравления.