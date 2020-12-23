Как сообщала ранее КП, школьники Курской области вернутся к очному обучению сразу после новогодних выходных - 11 января. Такое решение было принято 23 декабря на заседании регионального оперативного штаба.- Если ситуация будет развиваться неблагоприятно в ближайшие две недели, мы примем решение до 11 числа о корректировке. Нужно, чтобы школы, ученики и их родители знали заранее, к чему готовиться, - добавил губернатор Роман Старовойт.Как пояснили в администрации региона, если будет принято решение продолжать образовательный процесс очно, то родители могут перевести ребенка на индивидуальный план обучения:- Писать заявление нужно в школе. При выборе такой формы ребенку выдаются задания, а далее раз в неделю - две (в зависимости от составленного индивидуального графика) ребенок приходит в школу на консультации. Возможность индивидуализации образовательного маршрута есть в любых школах. Форма и текст заявления должны быть отработаны в образовательной организации и приняты локальным актом, - пояснили в Доме Советов.Иными словами договариваться о переводе на индивидуальный план обучения в связи с ситуацией с коронавирусом необходимо непосредственно с администрацией школы.