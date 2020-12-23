Во Владимирской области в онлайн-формате прошел VIII Открытый областной фестиваль любительского короткометражного фильма «Киностарт». В нем приняли участие кинематографисты-любители из Ярославской, Нижегородской, Ивановской, Курской, Московской, Владимирской и Новосибирской областей, а также из Белоруссии.На конкурс прислали 37 работ. Ролик «Город в мусоре - мусор в головах» Курского областного киновидеофонда стал лучшим в номинации «Социальный ролик». Он посвящен проблеме ответственного потребления ресурсов. За основу взят фильм «Собачье сердце» и слова профессора Преображенского: «Разруха не в клозетах, а в головах».Чистый город – это чистые мысли; именно это пытались донести авторы до своих зрителей, отметили в региональном комитете по культуре.