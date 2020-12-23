Ресторанам и кафе в Курской области разрешили работать до двух часов ночи в новогоднюю ночь. Об этом стало известно по итогам заседания регионального оперштаба 23 декабря.Предварительно губернатор Роман Старовойт пообщался с предпринимателями. Они попросили главу региона ослабить ограничения для учреждений общественного питания.- С 25 декабря мы продлеваем работу кафе и рестораном до 24.00. В новогоднюю ночь - до двух часов. При этом все заведения должны неукоснительно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Корпоративы, танцы, другие развлекательные мероприятия запрещены. Можно оказывать услуги только по питанию, - пояснил Роман Старовойт.