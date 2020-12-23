Школьники Курской области вернутся к очному обучению сразу после новогодних выходных - 11 января. Такое решение было принято 23 декабря на заседании регионального оперативного штаба.Как отметил заместитель председателя регионального комитета образования и науки Александр Уколов, сейчас болеет совсем небольшое количество учеников - 510 из 116 тысяч, поэтому можно рассматривать возвращение к очному режиму.- Если ситуация будет развиваться неблагоприятно в ближайшие две недели, мы примем решение до 11 числа о корректировке. Нужно, чтобы школы, ученики и их родители знали заранее, к чему готовиться, - добавил губернатор Роман Старовойт.