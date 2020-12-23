Авария произошла 22 декабря примерно в 17.15 мин на улице Бойцов 9-й Дивизии. Как сообщили в региональном УМВД, 44-летний водитель «Шевроле» двигался со стороны Верхней Луговой в направлении 50 лет Октября. Напротив дома №73 по улице Бойцов 9-й Дивизии иномарка сбила 84-летнего пешехода. Пожилой курянин пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.В результате ДТП пенсионер от полученных травм скончался на месте ДТП. Правоохранители установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.