За минувшие сутки в Курской области скончались еще три человека с подтвержденным коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб 23 декабря, инфекция унесла жизни мужчины 58 лет и двух женщин 53 и 75 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Таким образом на сегодняшний день скончались 275 пациентов.В то же время 174 человека окончили лечение и выздоровели. Общее количество справившихся с болезнью увеличилось до 17 512.Прирост зараженных на 23 декабря составил 182 пациента. За время эпидемии коронавирус обнаружили у 19 328 курян.