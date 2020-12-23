В Курской области за минувшие сутки зарегистрировали 182 зараженных. Об этом сообщил региональный оперштаб 23 декабря. Прирост заболевших по городам и районам: Курск - 72, Курский район - 24, Железногорск - 14, Черемисиновский район - 10, Беловский - восемь, Щигры - семь, Льгов и Рыльск - по шесть, Фатежский - пять, Кореневский, Льговский, Хомутовский, Горшеченский, Золотухинский, Рыльский, Солнцевский районы, Фатеж, Железногорский район - по два, Большесолдатский, Касторенский, Мантуровский, Медвенский, Обоянский, Поныровский, Суджанский, Щигровский районы и Обоянь - по одному.Всего за время эпидемии в области зафиксировали 19 328 случаев коронавируса. Сейчас в больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1479 человек, на ИВЛ – 136 (21 – инвазивная, 115 – неинвазивная).Окончили лечение и выздоровели 17 512 пациентов. На сегодняшний день скончались 275, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.