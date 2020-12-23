Пять пожаров произошло за минувшие сутки в Курской области. К сожалению, в одном из них погиб человек.Как рассказали в региональном ГУ МЧС, сообщение о ЧП в селе Звонное Глушковского района потупило утром 22 декабря. Когда на место прибыли спасатели, то обнаружили тело 65-летнего мужчины. Хозяин дома погиб в огне. Предположительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.Аналогичная причина спровоцировала загорание деревянной времянки и жилого дома в Золотухинском районе. Всего с начала года в регионе из-за печного отопления случилось более 40 пожаров, которые унесли жизни четырех человек.