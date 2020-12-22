Курским спасателям вручат новую технику на Красной площади

27 декабря МЧС отметит 30-летие
Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
27 декабря МЧС России отмечает 30-летний юбилей. 24 декабря в 9:15 на Красной площади Курска пройдет торжественное вручение пожарно-спасательной техники подразделениям Курского территориального пожарно-спасательного гарнизона губернатором Курской области Романом Старовойтом. Мероприятие приурочено ко Дню Спасателя Российской Федерации.
На площади состоится выставка пожарно-спасательной техники, пожарно-технического оборудования и аварийно-спасательного снаряжения.
Будут вручены ведомственные награды курянам, оказавшим помощь людям в экстремальных ситуациях.