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Политика

Курским спасателям вручат новую технику на Красной площади

Также отметят курян, которые оказали помощь людям в экстренных ситуациях
Ольга ДАНИЛОВА
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27 декабря МЧС отметит 30-летие

27 декабря МЧС отметит 30-летие

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

27 декабря МЧС России отмечает 30-летний юбилей. 24 декабря в 9:15 на Красной площади Курска пройдет торжественное вручение пожарно-спасательной техники подразделениям Курского территориального пожарно-спасательного гарнизона губернатором Курской области Романом Старовойтом. Мероприятие приурочено ко Дню Спасателя Российской Федерации.

На площади состоится выставка пожарно-спасательной техники, пожарно-технического оборудования и аварийно-спасательного снаряжения.

Будут вручены ведомственные награды курянам, оказавшим помощь людям в экстремальных ситуациях.

Армия и безопасность