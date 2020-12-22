Под Курском на пожаре погиб мужчина

Трагедия произошла утром Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 09:03 22 декабря в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме в селе Званное Глушковского района.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ № 24 Глушковского района, отдельный пост пожарной охраны «Званное», сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 09:10 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 09:14, ликвидировано в 09:18, сообщили в МЧС.

В результате пожара в жилом одноэтажном доме закопчены стены и потолок, повреждена мебель. Погиб 65-летний мужчина.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.