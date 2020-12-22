Под Курском открылась детская школа искусств

Капремонт провели на средства "Народного бюджета" Фото: Светлана ВОЛКОВА

В селе Рышково Курского района после капремонта открылась детская школа искусств. Здесь отремонтировали кровлю, внутренние помещения, заменили отопительную систему и электропроводку, обустроили прилегающую территорию.

Работы проводились в рамках регионального проекта «Народный бюджет».

Здесь создан школьный музей «Кукольная слобода», где собрано более 500 игрушек традиционных промыслов России и зарубежья.

Вскоре детские школы искусств получат особый статус - они будут считаться образовательными организациями дополнительного образования для одаренных детей. Соответствующий законопроект разработали в Министерстве культуры РФ.

В следующем году работы по капитальному ремонту будут продолжены. В планах - ремонт культурно-досуговых учреждений в Курском, Касторенском, Солнцевском, Пристенском, Медвенском, Хомутовском районах, а также трех детских школ искусств в Беловском, Мантуровском, Пристенском районах.