«Сохранить предприятия малого и среднего бизнеса, а значит, и рабочие места для населения»

Николай Иванович Жеребилов.

Областной бюджет будет увеличиваться

- Николай Иванович, 2020 год выдался непростым. Какие документы из принятых в 2020 году вы считаете ключевыми и почему?

- Несмотря на определенные сложности, Дума выполнила рабочие планы, направленные на совершенствование законодательной базы, решение задач экономического и социального развития региона. За год прошло десять заседаний Курской областной Думы, принято 192 нормативных правовых акта, в том числе 117 законов. Все они принимались в интересах региона и его жителей. А вот ключевым я бы назвал, безусловно, главный финансовый документ - областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Именно по нему нам предстоит жить, развиваться, справляться с трудностями в предстоящий период. По доходам бюджет на 2021 год сформирован в объеме 63 млрд 458 млн рублей. Расходы составят 64 млрд 321 млн рублей. Дефицит планируется в сумме 863 млн.

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