Курский губернатор вошел в состав Президиума Госсовета

Роман Старовойт вошел в комиссии «Транспорт» и «Строительство, ЖКХ, городская среда» Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернатор Курской области Роман Старовойт вошел в Президиум и состав нового Государственного Совета РФ. Соответствующие указы Президента России Владимира Путина размещены на портале правовой информации.

В новый Госсовет вошли премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента, губернаторы, полпреды президента, глава администрации Кремля и его первый заместитель, лидеры фракций Думы, помощник президента Игорь Левитин. Председателем Госсовета стал Владимир Путин.

Вместо рабочих групп Госсовета сформированы 18 комиссий по различным направлениям деятельности. Роман Старовойт продолжит заниматься вопросами дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения в составе комиссии «Транспорт». Также губернатор продолжит работать в комиссии по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда».

Среди задач Госсовета – подготовка предложений президенту по приоритетным направлениям социально-экономического развития государства, вопросам госстроительства и взаимоотношения федерального центра, регионов и муниципалитетов.