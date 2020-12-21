Курянам выплатят пенсии досрочно

С 4 января выплаты будут доставляться почтовыми отделениями по обычному графику Фото: Светлана ВОЛКОВА

Отделение Пенсионного фонда РФ по Курской области сообщило об изменении в графике доставки пенсий в январе.

В связи с тем, что предприятия почтовой связи начнут свою работу с 4 января, всем получателям пенсии, у которых дата выплаты - 3-е число, январская выплата будет произведена досрочно - 29 или 30 декабря 2020 года. Далее с 4 января выплаты будут доставляться почтовыми отделениями по обычному графику.

Тем, кто получает пенсии через кредитные организации 10 числа, выплаты за январь будут произведены досрочно – 30 декабря 2020 года. Для тех, кто получает пенсии через банки 12, 20 и 23 числа, дата доставки не изменится.

Вопросы о доставке пенсий можно задать по телефону горячей линии Отделения ПФР по Курской области 8(4712) 70-37-71.