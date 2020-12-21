Курский ТЮЗ представит новогодние представления онлайн

Большинство новогодних мероприятий в этом году в Курске пройдут онлайн Фото: Светлана ВОЛКОВА

Новогодний праздник состоится в курском ТЮЗе «Ровесник» в онлайн-режиме на его страничках в социальных сетях.

Трансляция сказки «Необычайные приключения» и новогодняя игровая программа для детей и родителей будут доступны с 28 декабря 2020 года по 13 января 2021 года по ссылке: https://vk.com/theaterrovesnik.

Для юных курян на страницах в социальных сетях совместно с Курским областным кинофондом «Ровесник» также проведет мультмарафон. Юные зрители смогут увидеть лучшие отечественные мультфильмы.

5 и 8 января 2021 года в 16:00 ТЮЗ «Ровесник» приглашает курян на спектакль «Ванюшка» (В. Янсюкевич, реж. И.В. Селиванов). Это сказка-притча о силе духа русского человека. Продолжительность спектакля – два часа с антрактом.