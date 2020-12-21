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Спорт

Курянка Инна Дериглазова победила на всероссийских соревнованиях по фехтованию

Курские спортсмены взяли "золото" и "бронзу"
Ольга ДАНИЛОВА
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Девушки снова прославили родной город

Девушки снова прославили родной город

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В новогорском Центре фехтования Ильгара Мамедова прошли всероссийские соревнования по фехтованию на рапирах среди женщин. Курские спортсмены стали победителями. У Инны Дериглазовой - золотая медаль, у Кристины Самсоновой – бронза.

Награждение провели вице-президент Федерации фехтования России, главный тренер сборной России по фехтованию, двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов и старший тренер женской сборной России по фехтованию на рапирах, олимпийский чемпион Дмитрии Шевченко.