Курянка Инна Дериглазова победила на всероссийских соревнованиях по фехтованию

Девушки снова прославили родной город Фото: Светлана ВОЛКОВА

В новогорском Центре фехтования Ильгара Мамедова прошли всероссийские соревнования по фехтованию на рапирах среди женщин. Курские спортсмены стали победителями. У Инны Дериглазовой - золотая медаль, у Кристины Самсоновой – бронза.

Награждение провели вице-президент Федерации фехтования России, главный тренер сборной России по фехтованию, двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов и старший тренер женской сборной России по фехтованию на рапирах, олимпийский чемпион Дмитрии Шевченко.