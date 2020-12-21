Под Курском двое пострадали в ДТП

В регионе ежедневно происходят ДТП Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 21 декабря примерно в половине первого дня на 63-м километре автодороги "Курск-Льгов-Рыльск" во Льговском районе. 37-летний водитель "Хендай Солярис" ехал со стороны Курска в сторону Льгова.

- По предварительным данным он выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ниссан Альмера", за рулем которого был 22-летний водитель, - рассказали в УМВД региона.

В результате ДТП два пассажира "Ниссан" - 41-летняя женщина и мужчина 45-лет - ранены. Они находятся в больнице.

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.