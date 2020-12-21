Курянам рассказали о новых правилах оформления больничных

При необходимости ухода за взрослым в амбулаторных условиях больничный может быть выдан сразу на семь дней Фото: Светлана ВОЛКОВА

Новый порядок выдачи листков нетрудоспособности и порядок формирования больничных в электронном виде вступили в силу, сообщает Курское региональное отделение Фонда социального страхования.

Теперь если у гражданина несколько мест работы, то для получения пособия по электронному больничному не нужно оформлять несколько листов - предъявляется один единый номер.

Для оформления электронного больничного необходим СНИЛС.

В бумажном виде обязательно получают листок нетрудоспособности только безработные граждане, которые предоставляют больничный в службу занятости, и уволенные из-за ликвидации организации женщины, у которых беременность наступила в течение 12 месяцев до постановки на биржу труда.

Есть ряд изменений в порядке выдачи листков. Теперь при уходе за больным членом семьи дневной стационар приравнивается к круглосуточному. В связи с этим листок по уходу за членом семьи в возрасте старше 15 лет в условиях дневного стационара не выдается.

При необходимости ухода за взрослым в амбулаторных условиях больничный может быть выдан сразу на семь дней, а не на дней дня, как это было ранее.

При наличии ошибок листок может быть заменен на дубликат только до момента его оплаты.