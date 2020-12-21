В рамках модернизации здравоохранения в 2021 году в Курской области построят ФАПы

В регионе отремонтируют поликлиники Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2021 году в Курской области по региональной программе на модернизацию первичного звена здравоохранения будет направлено свыше 654 млн рублей, из которых 21,2 млн рублей – областные средства.

Запланировано строительство 34 ФАПов, офисов врача общей практики в Железногорском, Тимском, Фатежском и Черемисиновском районах. Будет проведен капитальный ремонт поликлиник №5 и №7 Курска, а также поликлиник Железногорской, Тимской, Черемисиновской центральных районных больниц и трех ФАПов.

Приобретут новые рентген-аппараты, флюорографы и маммографы – всего 15 таких установок. Предусмотрена и закупка 30 автомобилей для доставки пациентов в медорганизации и медицинских работников до места жительства пациентов.

Реализация программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах пройдет в период с 1 января 2021 года по 2025 год. Курская область в целом получит из федерального бюджета 3,4 млрд рублей, еще 116,6 млн направят из региональной казны.

Будет возведен 161 объект - это ФАПы, врачебные амбулатории, проведен капитальный ремонт в 45 учреждениях здравоохранения, закуплено новое медицинское оборудование и 88 автомобилей.

Модернизация первичного звена в регионах проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».