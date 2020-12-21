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В Курске на пожаре пострадал мужчина

ЧП произошло ночью на Студенческой
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло ночью

ЧП произошло ночью

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 02:46 21 декабря в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире на улице Студенческая в Курске.

По прибытии в 02:51 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 02:55, ликвидировано в 02:56, сообщили в МЧС.

В результате пожара в кухне повреждена варочная панель газовой плиты, электрический духовой шкаф и мебель, закопчены потолок и стены по всей площади квартиры. Пожарные спасли 35-летнего мужчину. Он доставлен в больницу.

Пожар тушили 18 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ЧП