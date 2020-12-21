Под Курском на пожаре погиб пенсионер

СК проводит проверку Фото: из открытых источников

20 декабря поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Обуховка Кореневского района Курской области. В результате пожара погиб 64-летний мужчина. По этому факту Рыльским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка.

- В ходе проведенных первоначальных мероприятий установлено, что мужчина жил один, злоупотреблял спиртным. Предположительно возгорание дома могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении, - сказали в СК.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.