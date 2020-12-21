В Курской области завершилась вакцинация от коронавируса первым компонентом

В конце декабря - начале января планируются поставки следующей партии вакцины Фото: Из архива КП.

В Курскую область поступила тысяча доз вакцины «Спутник V» («Гам Ковид Вак»). Это двухкомпонентная вакцина, она прививается с интервалом в 21 день.

Для вакцинации было организовано четыре стационарных пункта - на базе курских городских поликлиник №1 и №3, кожвендиспансера и больницы Железногорска, а также выездные прививочные пункты в Фатежском, Рыльском и Советском районах. Со следующего года стационарные пункты будут открыты в прививочных кабинетах всех ЦРБ.

- В пятницу вакцинацию медработников и учителей первым компонентом завершили. Никаких осложнений у привитых не наблюдается, - рассказал начальник управления организации и развития медицинской помощи комитета здравоохранения Курской области Евгений Гориводский.

Вакцину «Спутник V» создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Она официально зарегистрирована 11 августа 2020 года Министерством здравоохранения России. Это первая в мире вакцина против коронавируса.

В конце декабря - начале января планируются поставки следующей партии вакцины. Новый этап предполагает более широкую вакцинацию взрослого населения - кроме «Спутника V» поступит еще и «ЭпиВак-Корона».

- Отличие одной вакцины от другой в температуре хранения. «Спутник V» хранится при температуре -20 градусов, а «ЭпиВак-Корона» - при температуре от двух до восьми градусов, - уточнил Евгений Гориводский.

Вакцина будет внесена в календарь прививок, который утвержден Министерством здравоохранения. Планируется привить до 60% взрослого населения, в том числе продолжат прививать медицинских работников, работников сферы образования, социальной сферы и правоохранительных органов.

В комитете здравоохранения Курской области предупреждают: прививка от коронавируса не отменяет необходимость носить маску.