Жителей Курской области предупреждают о тумане и гололедице

фото: ГУ МЧС по Курской области.

По прогнозу синоптиков на территории Курской области с вечера воскресенья, 20 декабря, до 21.00 понедельника, 21 декабря, будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой снег, туман. Днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10º, днем 3-8º мороза.

Спасатели напоминают водителям, что при гололедице недопустимо торможение и одновременный поворот руля. Так как при таком торможении не вращающиеся передние колеса не смогут изменить направление движения. Когда же прекратится торможение, машина резко поедет в сторону вывернутых колес.

Также специалисты советуют преодолевать обледенелые подъемы на немного повышенной скорости, чтобы не пришлось переключать передачи на подъеме, а затем постепенно делать меньшее нажатие на педаль газа.

На перекрестках стоит опасаться столкновения с машинами, которые следуют в поперечном направлении. Дистанция до транспортных средств, которые находятся впереди, к примеру, при скорости 30 км/час, должна быть 15 метров. В гололед опасно движение накатом.

При тумане нудно помнить, что в такую погоду все предметы воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле. Выбирайте ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие. В условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20, так и 5 км/ч.

Существует «золотое» правило для езды в тумане: скорость должна быть меньше половины показателя расстояния видимости. Так, если видимость не превышает двадцати метров, то скорость не должна быть более 10 километров в час.