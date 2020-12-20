Куряне приняли хлопок петарды за взрыв бытового газа

фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.

20 декабря в 8.30 спасателям поступил звонок от обеспокоенного курянина. По его словам, в доме по улице Станционной он услышал громкий хлопок. Взволнованный мужчина предположил, что это может быть связано с газом.

На место происшествия отправились спасатели, полицейские, медики и газовики. По прибытию специалисты выяснили, что причиной ЧП стала чья-то глупая шутка: в подъезд жилого дома бросили петарду.

- Пиротехника, по сути, те же взрывчатые вещества и способна натворить немало бед, если не уметь с ней обращаться, - отмечает заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Курской области Сергей Брагин. - А правила безопасности очень просты: применение пиротехнической продукции должно осуществляться исключительно в соответствии с инструкцией, которая содержит ограничения по условиям применения изделия, способы безопасного запуска, размеры опасной зоны, условия хранения, срок годности и способы утилизации.