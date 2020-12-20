За сутки от коронавируса скончались еще пять человек в Курской области

Фото из архива "КП". Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Курской области скончались еще пять человек с подтвержденным коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб 20 декабря, умерли мужчина 76 лет и женщины 53, 61, 66, 72 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 267 курян.

Прирост зараженных 20 декабря составил 181 человек. Общее количество инфицированных с начала пандемии составило 18 790 случаев Covid-19.

Накануне выписали 177 пациентов. Число выздоровевших выросло до 17 006 человек.