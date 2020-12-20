Коронавирус в Курской области на 20 декабря: заразился еще 181 человек

фото из архива "КП". Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 20 декабря в Курской области заразился коронавирусом 181 человек. Прирост заболевших по районам и городам: Курск - 101, Железногорск - 15, Курчатовский - семь, Касторенский, Мантуровский, Суджанский районы - по пять, Беловский, Золотухинский, Курский и Черемисиновский - по четыре, Льгов, Льговский район, Медвенский - по три, Глушковский, Дмитриев , Обоянский, Советский, Щигры, Щигровский - по два, Конышевский, Кореневский, Обоянь, Тимский, Хомутовский и Железногорский районы - по одному.

За время эпидемии в регионе зарегистрировали 18 790 случаев Covid-19. Сейчас в больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями находится 1 474 человека, на ИВЛ – 137 (18 – инвазивная, 119 – неинвазивная).

Окончили лечение и выздоровели 17 006 пациентов. Скончались 267 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.