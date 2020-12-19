Под Курском 24-летняя девушка погибла в ДТП

Авария произошла утром Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 19 декабря примерно в 08.40. 24-летняя женщина-водитель автомобиля Ford Fusion ехала по автодороге "Иванино-Николаевка" со стороны деревни Иванино в сторону Николаевки. По пути следования на втором километре трассы она не справилась с управлением, выехала на "встречку", где столкнулась с грузовиком Renault, за рулем которого был водитель 49 лет.

От удара иномарку отбросило на автобус "Volgabus", за рулем которого был 23-летний водитель. Автобус ехал в попутном направлении с "Фордом".

В результате ДТП водитель иномарки погибла на месте. Полиция проводит проверку и выясняет причины ДТП.