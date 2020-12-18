Под Курском открыли ПЦР-лабораторию

В лаборатории работают опытные сотрудники Фото: Из архива КП.

В городской медсанчасти №125 Курчатова создали ПЦР-лабораторию для исследований на заболеваемость COVID-19. Учреждение уже получило лицензию и начало работу в тестовом режиме.

Ранее исследования отправляли в Москву, и это значительно увеличивало срок получения результатов. Теперь узнать их можно на следующий день после сдачи анализа.

- Лаборатория оборудована всем необходимым для проведения анализов методом ПЦР. Пока проводим тесты только на COVID-19, но в дальнейшем расширим круг исследований на выявление других вирусных и бактериальных инфекций, – рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Марианна Цуканова.

В лаборатории работают опытные сотрудники, ранее проводившие диагностику ВИЧ и гепатитов. Все прошли обучение на проведение исследований методом ПЦР и получили удостоверения.

Лаборатория предназначена для всех жителей города. Тест на коронавирус по назначению врача делается бесплатно.