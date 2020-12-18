Как на новогодних каникулах будут работать библиотеки и музеи в Курске?

Спектакли в драмтеатре можно будет посмотреть и на праздничных каникулах Фото: Светлана ВОЛКОВА

Библиотеки будут работать с 4 по 10 января (за исключением 7 и 8 января).

Картинная галерея и краеведческий музей примут посетителей и в предпраздничные дни, а также в новогодние праздники, начиная с 3 января.

- При обслуживании посетителей в музеях установлены жесткие требования: при групповом экскурсионном обслуживании количество группы не должно превышать пять человек, сообщили в администрации региона.