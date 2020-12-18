Новогодние представления для детей в Курске пройдут онлайн

В этом году большинство новогодних мероприятий проходит онлайн Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году для детей новогодние представления пройдут онлайн. Транслировать их будут из драмтеатра, театра кукол, филармонии, областного Дома народного творчества. Новогодние представления будут транслироваться в соцсетях на официальных сайтах и в официальных группах этих учреждений и комитета по культуре Курской области.

Можно посещать спектакли в культурных учреждениях в предновогодние и новогодние дни.

В драматическом театре в декабре спектакли проходят по четвергам и воскресеньям, в январе они состоятся 3, 5, 8 и 9 числа в 18:00.