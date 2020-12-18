В Курской области в день проводят до 300 исследований на компьютерных томографах

В областном онкоцентре с понедельника по пятницу работает "горячая линия" Фото: Из архива КП.

Новый порядок маршрутизации амбулаторных пациентов с коронавирусом в Курской области действует уже более месяца. Теперь после получения направления от врача пациент ожидает до прохождения компьютерной томографии не более двух суток, сообщили в администрации региона.

- Для амбулаторных пациентов с коронавирусом задействовано восемь аппаратов КТ. В день проводится не менее 300 исследований грудной клетки. Мы со своей стороны координируем работу всех медучреждений для направления пациентов на томографию. Врачи связываются с нами для уточнения графика работы КТ-центров, наличия свободных мест для записи пациента, - рассказал главный врач Курского онкологического научно-клинического центра Углеша Станоевич.

В областном онкоцентре с понедельника по пятницу работает "горячая линия". По телефону 73-18-96 с 09:00 до 19:00 можно узнать о порядке направления на КТ.

На старте работы операторы принимали до 400 звонков в день, сейчас их поступает около ста.

Всего в регионе сейчас функционирует 17 аппаратов КТ. До конца года в работу включатся еще два аппарата.