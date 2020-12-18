В Курской области построят дом-интернат для престарелых и инвалидов

Дом-интернат примет сто человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подписано соглашение на предоставление субсидии из федерального бюджета на строительство в Курской области дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства.

Будет выделено порядка 350 млн рублей из казны государства, часть средств направят из регионального бюджета. Полная сметная стоимость объекта - 365 млн рублей.

Строительство будет вестись в Суджанском районе, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2023 год. Социальные услуги в интернате смогут получать не менее ста человек.

Возведение интерната стало возможным благодаря национальному проекту «Демография».