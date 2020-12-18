В Курской области установили предельные цены на сахар и подсолнечное масло

В регионе ограничили цены на некоторые виды продуктов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Правительство страны установило предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подписали соглашения о снижении и стабилизации цен на эти виды продуктов питания.

Сахар не должен стоить дороже 46 рублей за кило, масло — 110 рублей за литр. Соглашения будут действовать до 1 апреля 2021 года, сообщили в администрации региона.

Комитет промышленности, торговли и предпринимательства области провел мониторинг цен в магазинах.

- Соглашения были подписаны 16 декабря, а все цены нужно было скорректировать уже сегодня, 17 декабря. Мониторинг магазинов METRO, «Пятерочка», «Магнит», «Красное&Белое» показал, что постановление соблюдается, - сообщила заместитель начальника управления торговли Любовь Голодухина.

Региональные торговые сети также подтвердили готовность пойти на снижение цен на эти виды продукции.