Курянам пояснили, как получить выплату на ребенка до восьми лет

О новой выплате сообщил Путин во время "прямой линии" Фото: Светлана ВОЛКОВА

О выплате сообщил президент в ходе прямой линии. Семьи с детьми до восьми лет, рожденными 18 декабря 2012 года и позже, получат новую разовую выплату 5 000 рублей на каждого такого ребенка.

Новая единовременная выплата назначается на основании ранее поданных заявлений для таких выплат в 2020 году: ежемесячной до трех лет, единовременной от 3 до 16 лет.

Если ранее вы подавали заявления и получали такие выплаты, новая поступит автоматически на тот же счет.

Заявление нужно подать только в двух случаях:

- указанный ранее счет закрыт; подайте заявление об изменении реквизитов, выплата поступит на новый счет;

- если у вас родился ребенок 1 июля 2020 года и позже или у вас есть дети до восьми лет, на которых вы не получали ранее вышеуказанные выплаты.

Подать заявление на новую выплату можно до 1 апреля 2021 года.

Она предоставляется гражданам РФ, проживающим в России, у ребенка тоже должно быть гражданство РФ.

Для оформления выплаты гражданам РФ, являющимся попечителями, опекунами, усыновителями детей в возрасте до восьми лет, необходимо обратиться в Пенсионный фонд РФ.