Курской области дополнительно профинансируют лекарства для амбулаторных ковид-больных

Регион получит допсредства на борьбу с ковид
Фото: Из архива КП.
Региону на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, дополнительно выделено около 23 млн рублей. Уже подписано соответствующее распоряжение Правительства РФ, сообщили в администрации региона.
В настоящее время региональный комитет здравоохранения заключает соглашение с Минздравом России. За счет этих средств будут приобретены в том числе противовирусные и антибактериальные препараты.
Ранее Курская область получила 41 млн рублей на лекарства для амбулаторных пациентов. Выдача препаратов началась в конце ноября. Согласно последним данным, их получили уже 4617 граждан, 2188 из них – жители районов региона.