Курской области дополнительно профинансируют лекарства для амбулаторных ковид-больных

Регион получит допсредства на борьбу с ковид Фото: Из архива КП.

Региону на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, дополнительно выделено около 23 млн рублей. Уже подписано соответствующее распоряжение Правительства РФ, сообщили в администрации региона.

В настоящее время региональный комитет здравоохранения заключает соглашение с Минздравом России. За счет этих средств будут приобретены в том числе противовирусные и антибактериальные препараты.

Ранее Курская область получила 41 млн рублей на лекарства для амбулаторных пациентов. Выдача препаратов началась в конце ноября. Согласно последним данным, их получили уже 4617 граждан, 2188 из них – жители районов региона.