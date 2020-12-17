Под Курском оборудуют еще один ковид-госпиталь

Всего лечением коронавирусной инфекции в Тимской ЦРБ будут заниматься 90 медиков Фото: Из архива КП.

В Тимском районе завершается подготовка ковидного стационара. Один из корпусов больницы перепрофилируют в ковидный госпиталь на 110 коек.

В стационаре практически полностью завершен капитальный ремонт всех этажей здания, установлена мебель и оборудование. Сейчас в наличии 15 кислородных концентраторов, шесть аппаратов ИВЛ, передвижные рентген-аппараты, аппараты УЗИ и ЭКГ. Создан запас средств индивидуальной защиты и лекарств, сообщили в администрации региона.

Начало работы стационара зависит от установки кислородного газификатора. Он уже доставлен в больницу. В процессе - подготовка площадки под оборудование. Gообещали завершить монтаж к середине следующей недели.

- Все 110 коек будут обеспечены кислородом. У каждой койки есть кнопки вызова персонала. Планируется лечение больных в легкой и средней степени тяжести новой коронавирусной инфекции, также с внебольничными пневмониями, - сообщил главный врач Тимской ЦРБ Евгений Машошин.

Помимо жителей Тимского района ковидный стационар будет принимать пациентов из Мантуровского, Черемисиновского и Щигровского районов.

Глава региона пообщался с медиками, которым предстоит работать в «красной зоне» стационара. Они отметили, что в больнице созданы все условия для эффективного лечения. Однако, для доставки пациентов необходим лифт.

Всего лечением коронавирусной инфекции в Тимской ЦРБ будут заниматься 90 медиков. В основном это местные врачи, прошедшие практику в областной инфекционной больнице. Также планируется привлекать ординаторов КГМУ.