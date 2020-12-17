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В Курске стартовал XXI Музыкальный фестиваль имени Георгия Свиридова

Мероприятие продлится до 20 декабря
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Концертную программу открыл лучший российский пианист

Концертную программу открыл лучший российский пианист

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске открылся музыкальный фестиваль имени Георгия Свиридова, приуроченный к 105-летию со дня рождения композитора.

Концертную программу открыл лучший российский пианист, народный артист РФ, солист Московской государственной филармонии Николай Луганский.

В первом отделении концерта именитый музыкант исполнил две сонаты для фортепиано Людвига ван Бетховена. Во втором отделении зрители насладились музыкой двух композиторов конца XIX – первой половины XX века - Клода Дебюсси и Сергея Рахманинова.

Как отметили в Курской государственной филармонии, продолжится музыкальная программа фестиваля 18 декабря. В этот день в Свиридовском центре состоится концерт солистов Курской государственной филармонии «Музыкальное приношение Георгию Свиридову». Начало мероприятия - в 19:00. Продлится фестиваль до 20 декабря.

Культура