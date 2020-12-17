В Курской области подорожал капремонт

Жители многоэтажек заплатят больше Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подписано постановление об установлении в Курской области минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2021 год.

- Увеличивается действующий в 2020 году размер взноса на капитальный ремонт на 4% - с 8,33 руб. до 8,66 руб. на 1 квадратный метр общей площади помещений в месяц, - сообщили в администрации региона.

Как подчеркнул директор Фонда капремонта многоквартирных домов Курской области Артур Иванов, при расчетах учитывался рост прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Кроме того, поэтапное увеличение минимального размера взноса на капремонт проводится в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению в Курской области финансовой устойчивости региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, сказали в Доме Советов.