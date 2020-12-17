Курян предупредили об опасности выхода на лед

Синоптики прогнозируют потепление Фото: Светлана ВОЛКОВА

Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области предупреждают курян о том, что лед на водоемах становится опасным. Особенно это касается рек, где есть течение. Это связано с нестабильными погодными условиями. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни температура воздуха будет повышаться.

На вид прочный лед на самом деле может оказаться рыхлым и опасным. В Курской области ежедневно проводится профилактическая работа, направленная на профилактику несчастных случаев на водоемах. Инспекторы ГИМС совместно с представителями администраций муниципальных образований, спасателями ВОСВОД патрулируют пруды и реки.

- На водоемах сегодня очень много рыбаков, - рассказывает старший инспектор ГИМС Главного управления Геннадий Алябьев, - главная их ошибка – пренебрежение правилами безопасности, практически у всех отсутствуют первичные средства спасения, это может быть веревка, пару гвоздей, спасательные жилеты. – Эти вещи не требуют больших материальных затрат, но могут спасти жизнь человека.